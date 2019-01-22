عام / الوحدة البيطرية بالدمام تستقبل مربي وملاك الصقور المشاركين بمهرجان الملك عبد العزيز
الثلاثاء 1440/5/16 هـ الموافق 2019/01/22 م واس
الدمام 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واس
استقبلت الوحدة البيطرية بالدمام اليوم، مربي وملاك الصقور المشاركين بمهرجان الملك عبد العزيز للصقور والمسجلين في سباقات المهرجان ، لأخذ العينات اللازمة والفحص الصحي البيطري الظاهري والتأكد من سلامتها وخلوها من مرض أنفلونزا الطيور أو أي مرض آخر، وتستمر حتى الخميس المقبل.
وشدد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري، على جميع الصقارين المسجلين في سباقات المهرجان التوجه إلى إحدى العيادات المعتمدة من قبل الوزارة والمتواجدة بالمنطقة الشرقية في الوحدات البيطرية بالدمام، الأحساء وحفر الباطن، لإنهاء الإجراءات الصحية اللازمة للصقور المشاركة.
وأشار إلى أنه سيكون استقبال الصقور من الساعة 8 صباحاً وحتى 1:30 مساءً وأنه لن يتم استقبال أي صقر ما لم يكن به حجل برقم واضح.
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22:16ت م
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