الدمام 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واساستقبلت الوحدة البيطرية بالدمام اليوم، مربي وملاك الصقور المشاركين بمهرجان الملك عبد العزيز للصقور والمسجلين في سباقات المهرجان ، لأخذ العينات اللازمة والفحص الصحي البيطري الظاهري والتأكد من سلامتها وخلوها من مرض أنفلونزا الطيور أو أي مرض آخر، وتستمر حتى الخميس المقبل.وشدد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري، على جميع الصقارين المسجلين في سباقات المهرجان التوجه إلى إحدى العيادات المعتمدة من قبل الوزارة والمتواجدة بالمنطقة الشرقية في الوحدات البيطرية بالدمام، الأحساء وحفر الباطن، لإنهاء الإجراءات الصحية اللازمة للصقور المشاركة.وأشار إلى أنه سيكون استقبال الصقور من الساعة 8 صباحاً وحتى 1:30 مساءً وأنه لن يتم استقبال أي صقر ما لم يكن به حجل برقم واضح.// انتهى //22:16ت م0334