الرياض 16 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 22 يناير 2019م واسبناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تباشر وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية مهامها الأمنية في محافظة فيفاء بمنطقة جازان لمساندة القطاعات الأمنية بالمحافظة.وسيدشن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء فهد القحطاني، غدًا انطلاق دوريات قوة الأفواج الأمنية لمباشرة مهامها في جميع المواقع بالمحافظة.وأوضح اللواء القحطاني أن مباشرة الوكالة لمهامها في محافظة فيفاء سيعزز من جهود حرس الحدود، وشرطة منطقة جازان، والإدارة العامة للمجاهدين في التصدي لنشاطات تهريب المخدرات والأسلحة، ومحاولات التسلل غير المشروع عبر حدود المملكة الجبلية مع اليمن الشقيق، وستساهم دوريات قوة الأفواج بالمحافظة في مراقبة المسالك والدروب الوعرة بجبال فيفاء، وإقامة مراكز للضبط الأمني لمتابعة وضبط المهربين والمتسللين.وأكد أن مباشرة قوة الأفواج لمهامها بمحافظة فيفاء، يأتي انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله ـ، وعنايتهما بأمن وسلامة المواطنين والمقيمين ، وبتوجيه ومتابعة سمو وزير الداخلية وحرصاً من سموه على تعزيز الجهود الأمنية بالمناطق الجبلية بقوات أمنية متخصصة تتميز بالمعرفة التامة بتضاريس المنطقة والقدرة على الحركة السريعة فيها ، وتجهيزها بأفضل وأقوى أنواع المركبات والتجهيزات الأمنية التي تساندها في تحقيق أهداف مهامها.يذكر أن قوات الأفواج الأمنية تعد من القطاعات الجديدة بوزارة الداخلية، وهي قوة مساندة أولى لقوات حرس الحدود بالمناطق الجنوبية من المملكة، وتختص في تنفيذ المهام الأمنية بالمناطق الجبلية والأودية السحيقة، وتعمل وفق خطة استراتيجية معتمدة لنشر دورياتها في كافة المناطق الجبلية والأودية بالمناطق الجنوبية من المملكة.// انتهى //22:20ت م0335