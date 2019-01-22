إسلام آباد 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واستمكنت قوات الأمن الباكستانية من اعتقال عنصر إرهابي كان يخطط لتنفيذ عملية انتحارية على هدف حساس في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن العملية نفذتها قوات الأمن في إطار عملية "رد الفساد" التي يقودها الجيش بالتعاون مع أجهزة الأمن لمكافحة الإرهاب الداخلي، وقد تم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية.وأضاف أن قوات الأمن اعتقلت العنصر الإرهابي بالقرب من مدينة بيشاور، وصادرت من حوزته سترة ناسفة وأسلحة ونقلته إلى مركز أمني لمواصلة التحقيق معه.// انتهى //22:23ت م0336