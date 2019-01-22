طرابلس 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسعقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، مساء اليوم بمقر المجلس في العاصمة طرابلس اجتماعًا برئاسة فايز السراج، تناول الحالة الأمنية في جنوب طرابلس والترتيبات الأمنية.وأعرب المجلس عن ارتياحه لما تحقق من تهدئة، مثمنًا في الوقت نفسه الجهود والمواقف الوطنية المخلصة التي ساهمت في حقن الدماء.وبحث الاجتماع، إجراءات تطبيق الترتيبات الأمنية، وآليات العمل بين لجنة الترتيبات الأمنية والوزارات والهيئات الحكومية المعنية، كما جرى استعراض نتائج تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والترتيبات المالية لسنة 2019م، والإجراءات المتخذة لتحسين أداء قطاع الخدمات وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتفعيل مؤسسات الدولة الأمنية والاقتصادية في المنطقة الجنوبية.// انتهى //22:27ت م0337