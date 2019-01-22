سكاكا 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسأوضح المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف عبد العزيز بن عبدالواحد الحموان ، أن زيارات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف لمحافظات المنطقة، والتي بدأها يوم السبت الماضي لمحافظة القريات ، جاءت في إطار حرص سموه على الالتقاء بالأهالي وشيوخ القبائل والاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم ، والتعرف عن قرب لاحتياجات تلك المحافظات والمراكز التابعة لها .ولفت الحموان إلى أن هذه الزيارات ستشمل جميع محافظات ومراكز وقرى المنطقة وفق برنامج أُعد لسموه حسب التصنيفات الإدارية لتلك المحافظات والمراكز، التي تحظى جميعها باهتمام ومتابعة سموه .وبيًن أن سمو أمير المنطقة سيستكمل زياراته لباقي محافظات المنطقة والالتقاء بالأهالي خلال الأسبوع القادم - إن شاء الله - وفق ما هو مُعد لذلك .// انتهى //22:29ت م0338