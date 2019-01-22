عام / الحموان : أمير الجوف سيستكمل زياراته لباقي محافظات المنطقة خلال الأسبوع القادم
الثلاثاء 1440/5/16 هـ الموافق 2019/01/22 م واس
سكاكا 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واس
أوضح المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف عبد العزيز بن عبدالواحد الحموان ، أن زيارات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف لمحافظات المنطقة، والتي بدأها يوم السبت الماضي لمحافظة القريات ، جاءت في إطار حرص سموه على الالتقاء بالأهالي وشيوخ القبائل والاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم ، والتعرف عن قرب لاحتياجات تلك المحافظات والمراكز التابعة لها .
ولفت الحموان إلى أن هذه الزيارات ستشمل جميع محافظات ومراكز وقرى المنطقة وفق برنامج أُعد لسموه حسب التصنيفات الإدارية لتلك المحافظات والمراكز، التي تحظى جميعها باهتمام ومتابعة سموه .
وبيًن أن سمو أمير المنطقة سيستكمل زياراته لباقي محافظات المنطقة والالتقاء بالأهالي خلال الأسبوع القادم - إن شاء الله - وفق ما هو مُعد لذلك .
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22:29ت م
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