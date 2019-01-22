جدة 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسنظم النادي الأدبي الثقافي بجدة مساء اليوم فعاليات ملتقى " قراءة النص " ، الخامس عشر الذي ينظمه النادي بالتعاون مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا، تحت عنوان "النتاج الأدبي لجيل الشباب في المملكة العربية السعودية منذ عام 2000م" بحضور المشرف العام على وكالة الشؤون الثقافية بوزارة الإعلام عبدالله بن حسن الكناني، وعدد من المثقفین والأدباء وذلك بقاعة الشربتلي بـأدبي جدة .وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بالقرآن الكريم ثم ألقى رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بجدة الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي، كلمة أشار فيها إلى أن ملتقى النص يأخذ فكرته وتميزه من التركيز على مجال قراءة النص - قراءة حفرية نقدية عميقة - ، ويحاول في كل دورة من دوراته أن يتحرك في حقل معرفي مهم، يستكشف الإبداع فيه .بعدها ألقت الدكتورة أمل التميمي كلمة نيابة عن المشاركين والمشاركات في الملتقى، أكدت خلالها أن ملتقى النص بنادي جدة والذي يشارك فيه هذا العام 39 ناقداً وناقدة له مكانة خاصة عند معظم النقاد والباحثين في العالم العربي ، فقد أبرز العديد من الباحثين والباحثات، واستقطب أسماء لامعةً في الساحة الأدبية والنقدية، وهيأ للباحثين الشباب اللقاء بهم ونقاشهم، وطرح ملتقى النص في دوراته المتعاقبة الكثير من الموضوعات في حقول مختلفة ، نشرت مخرجاتها في شكل بحوث وأعداد خاصة في مجلة علامات التي تعد من أبرز المجلات في العالم العربي وأشهرها.بعد ذلك أقيمت ندوة قدمت فيها شهادات عن شخصية الأديب عبدالفتاح أبومدين، بمناسبة تكريمه في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية)، واختياره الشخصية الأدبية للعام 1439هـ.// انتهى //22:32ت م0339