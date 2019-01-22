واشنطن 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم في بيان اليوم أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.وأضاف البيان أن الاتصال ركز على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين خاصة في مجالات التعاون الدفاعي بين البلدين.// انتهى //23:21ت م0341