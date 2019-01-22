بريدة 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم وبالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء التابع للوزارة اليوم ورشة عمل بعنوان ( دور الخطيب والداعية في تحقيق النزاهة ومحاربة الفساد ) ، بمقر فرع الوزارة ببريدة ، والذي يمتد يومين .واستهدفت الورشة الأئمة والخطباء بالمنطقة بالإضافة إلى الدعاة .وتأتي هذه الورشة ضمن توجيهات ومتابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في سعيه الحثيث لتعزيز البرامج التطويرية والتدريبية التي تتبناها الوزارة تجاه منسوبيها وخاصة الأئمة والخطباء والدعاة وتفعيل دورهم الريادي في المجتمع من خلال المسجد ومنبر الجمعة بالتعاون المستمر مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة .// انتهى //23:39ت م0342