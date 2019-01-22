الرياض 16 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 22 يناير 2019م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية وردك وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد:"علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية وردك، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب ".

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