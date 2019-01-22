الرياض 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسأطلق معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ في مؤتمر صحفي عقد اليوم ، بفندق الفورسيزونز بالعاصمة الرياض، استراتيجية الهيئة العامة للترفيه الجديدة معلناً عن التوجه في أن تصبح المملكة من بين أول أربع وجهات ترفيهية في منطقة آسيا وبين أول عشرة على مستوى العالم .‎وتضمن الإعلان الكشف عن الهوية الجديدة للهيئة وتدشين المنصّة الخاصة بالفعاليات "عيشها"، التي تشمل جميع الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية، وسيكون لها تطبيق ذكي بنفس المسمى، إلى جانب الإعلان عن عدد من الاتفاقيات والشراكات مع جهات محلية وعالمية في قطاع الترفيه، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي ورؤساء تحرير عدد من الصحف السعودية ووكالات الأنباء العالمية والإعلاميين والإعلاميات من وسائل الإعلام المختلفة.‎وبدأ الحفل بالسلام الملكّي الذي قدّمه الفنان عبادي الجوهر وعزف الموسيقار أمير عبد المجيد، والفنان محمد سرور، وتبعه عرضاً مرئياً عن الهوية الجديدة للهيئة.بعدها، ألقى معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ كلمة قال فيها: "قطاع الترفيه قطاع مهم، وتوليه قيادة المملكة كل الاهتمام لتحقيق الأهداف المرجوة منه لتطوير مستوى الحياة في المملكة، إلى جانب مساهمته الفاعلة في دعم عجلة الاقتصاد وخلق فرص العمل".وأضاف: "أتمنى من جميع جهات الاستثمار سواء بنوك وشركات ورجال أعمال وقطاع حكومي، وأن نضع أيدينا بأيد بعض، وأن نسهم جميعا في دعم قطاع الترفيه وتطويره على مستوى المملكة بما ينسجم وتطلعات شعبنا وتقاليد مجتمعنا الأصيلة".‎وأكد معاليه أن الهيئة تعمل على تعزيز موقع المملكة التنافسي في قطاع الترفيه العالمي، لتكون من بين أول أربعة وجهات ترفيهية في آسيا وبين أول عشرة على مستوى العالم.‎بعدها، استعرض معاليه عدداً من الفعاليات القادمة، والتي تتضمن فعاليات دينية ستقام خلال شهر رمضان المقبل ومنها أجمل تلاوة للقرآن الكريم، وهي مسابقة مفتوحة لجميع الجنسيات، ويحصل صاحب أفضل تلاوة على جائزة قدرها 5 مليون ريال، وكذلك مسابقة تأدية الآذان، ومسابقة رحلة الهجرة وغيرها.‎وفي مبادرة لتكريم القوات المسلحة، أعلن معالي رئيس مجلس الإدارة عن إطلاق مسابقة جنودنا البواسل، التي ستكون مخصصة لمنسوبي القوات المسلحة السعودية.‎و تطرق معاليه إلى مجموعة من المبادرات الترفيهية والفعاليات للمرحلة المقبلة، وتوجه الهيئة إلى استقطاب عدد من المعارض العالمية، وإنشاء ساحات ضخمة لتقديم مجموعة من العروض الحية بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، وإنشاء المسارح وغيرها.// يتبع //23:59ت م0345

‎وفي بادرة منه لتكريم الفن السعودي، أعلن معاليه عن تخصيص مبادرة لإقامة أمسية شعرية لصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالمحسن، والإعلان عن تكريم للفنانين الراحلين أبو بكر سالم وطلال مداح، إضافة إلى تكريم الفنان محمد عبده عبر إنتاج 100 أغنية له بتقنية الهولوغرام، إلى جانب إطلاق مسابقة ملك العود مع عبادي الجوهر.‎ومن الفعاليات النوعية التي تطرق لها، برامج المسابقات التلفزيونية، معلنا عن استضافة المملكة لبرنامج الحصن، وهو الأشهر عالمياً في مسابقات الترفيه، وكذلك العمل على إنتاج برنامج "ذا فويس" بالنسخة السعودية، وإقامة أكبر نسخة من مسابقات البلوت والتركس في 13 منطقة في المملكة، ومسابقة إطلاق المدفع، وركوب الثيران المحترفة، والدخول في مفاوضات لاستقطاب إحدى مباريات دوري السلة الأميركي NBA ، وغيرها.‎وأكد آل الشيخ أن الأولوية المطلقة هي لتوفير فرص العمل للسعوديين في كل المجالات التي يوفرها قطاع الترفيه، مؤكداً دعم المواهب السعودية وابتعاثها لتطوير قدراتها في هذا المجال.‎ثم كان له لقاء حواري مع الإعلامي عمرو أديب تطرق خلاله إلى أهمية الترفيه الذي يعد قطاع مهم وأثبت كفاءته الاقتصادية وفتح الفرص الوظيفة وجذب المستثمرين من كل دول العالم، وتخلل الحوار عرضا مرئيا لأبرز الفعاليات الترفيهية من دول عديدة.‎وتضمن الحفل الإعلان عن توقيع مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، حيث وقّع معاليه أربع مذكرات تفاهم مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأخيراً مع شركة صلة لاستقطاب فعاليات عالمية.‎كما تم الإعلان عن توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من الشركات المحلية والعالمية التي ستتولى إقامة فعاليات الهيئة، من ضمنها شركة باليش (Balich) الإيطالية وشركة افيكس (AVEX)اليابانية وشركة برودواي انترتينمت (Broadway Entertainment)، و 1001 اختراع (1001 inventions).// انتهى //23:59ت م0346