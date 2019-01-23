الرياض 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسنظمت جمعية النهضة أمس وللسنة الثانية على التوالي فعالية المشراق 2 برعاية وحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز حرم سمو ولي العهد - حفظه الله - ، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي.وتضمنت الفعالية التي تستمر حتى يوم الخميس المقبل ، العديد من الأنشطة الاجتماعية، الثقافية والفنية التي تهدف إلى إحيـاء التـراث السعـودي بطريقـة معاصرة، وتشمل ( معرض تاء ) الذي يسلط الضوء على شخصيات نسائية مؤثرة في المجتمع العربي، و(أبواب الفرج ) وتتمثل في أبواب من التراث السعودي القديم تم الرسم عليها بأيدي نخبة من الفنانين السعوديين، و(المقهى الثقافي) الذي يضم عدداً من الجلسات الثقافية الحوارية بين شخصيات مؤثرة وملهمة و(جمهور المشراق)،و (لوحات من بلادي) لتقديم عروض فلكلورية من عدة مناطق بالمملكة، إضافة إلى عشاء الخير ومنطقة ريادة الأعمال.مما يذكر أن ريع الفعالية بالكامل يعود لدعم أسر النهضة ومشاريعها التنموية، كما يتم ذلك في أجواء تفاعلية، فنية، ثقافية واجتماعية .// انتهى //00:07ت م0348