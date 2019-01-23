الرباط 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسأجرى الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالمغرب عبد اللطيف لوديي، اليوم مباحثات بالرباط مع الأمين العام المساعد لحلف شمال الأطلسي، المكلف بالشؤون السياسية وسياسة الأمن أليخاندرو ألفارغونزاليز الذي يزور المغرب حالياً.وتناولت المباحثات قضايا تعزيز القدرات في مجالات الدفاع والأمن، واستعراض وجهات النظر حول الوضع الأمني في المنطقة، خاصة في الفضاء المتوسطي ومنطقة الساحل، إضافة إلى الجهود المبذولة من طرف المغرب في مجال مكافحة الإرهاب وفي مجال التدبير الإنساني لأزمة الهجرة.// انتهى //00:09ت م0350