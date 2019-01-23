سكاكا 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واسعقد المركز الاعلامي للمهرجان الدولي لزيتون الجوف المؤتمر الصحفي للحديث عن انطلاق النسخة الثانية عشر للمهرجان والتي تنطلق مساء غد الأربعاء برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.وتحدث أمين منطقة الجوف رئيس اللجنة العليا للمهرجان المهندس درويش بن علي الغامدي في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مركز الأمير عبدالاله الحضاري ورئيس اللجنة الاعلامية منصور المزهم.وأوضح المهندس الغامدي أن هذه النسخة هي النسخة الأولى الدولية بعد تجربة إحدى عشر نسخة محلية ، مشيراً إلى أن الجوف تشتهر بجودة زيتها وبدأ ينافس عالمياً ومجاز مخبرياً وفق أعلى المواصفات المخبرية العالمية، ونسبة الحموضة المسجلة اقل من 1% .ونوه أن منطقة الجوف تعد أكبر مزرعة زيتون بوجود أكثر من 17 مليون شجرة زيتون بالمنطقة ، لافتا النظر بالتوجه نحو توسعة صالة عرض الزيتون بالدورة القادمة .وثمن أمين المنطقة جهود سمو أمير المنطقة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز وسمو نائية الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي في تحويل المهرجان من المحلية إلى الدولية ، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ستكون هذا العام ضيف شرف المهرجان وتشارك في وفد رسمي بالمهرجان يمثل تراث وموروث دولة الامارات الشقيقةوأشار الغامدي إلى أن عدد المشاركين في صالة الزيتون حوالي 60 مشاركاً وكمية الإنتاج هذا العام حتى هذا اليوم أكثر من 100 طن زيت زيتون 15 طن زيتون مخلل بنسبة زيادة عن العام الماضي بـ 50% .وعن الفعاليات المصاحبة للمهرجان بين أمين منطقة الجوف أن المهرجان يحتوي على العديد من الفعاليات منها التسوق والترفيه وكذلك الفعاليات التثقيفية ، مشيراً إلى أن المهرجان يهتم بكافة أفراد الأسرة ، إضافة إلى أن الشباب لهم نصيب من الفعاليات .يذكر أن المهرجان من تنظيم مجموعة العويس التجارية ويشارك فيه العديد من أجنحة الإدارات الحكومية بالمنطقة .// انتهى //00:13ت م0352