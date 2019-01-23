نيوجيرسي 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واساستأنفت السلطات في مطار "نيوارك ليبرتي" الدولي في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، اليوم، بعض الرحلات الجوية بعد تعليقها بسبب رصد طائرتين مسيرتين.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إدارة الطيران الاتحادية أنه تم رصد طائرة أو أكثر شمالي نيو جيرسي حوالي الساعة 0500 مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي.وقال المتحدث باسم إدارة الطيران جريج مارتن إنه تم رصد الطائرتين فوق مطار تيتربورو الواقع بالقرب من مطار نيوارك ليبرتي.// انتهى //05:43ت م0363