الرياض 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الأفغاني في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية وردكخادم الحرمين يبحث ووزير خارجية البحرين مستجدات المنطقةولي العهد يعزي الرئيس الأفغاني في ضحايا الهجوم الإرهابيأمير مكة يطلع على خطط مدينة الملك عبدالله الطبيةأمير الرياض يدشن 9 مراكز إسعافية و50 سيارة جديدةأمير المدينة المنورة: توجه الدولة منذ عهد المؤسس المحافظة على مكونات تراث وتاريخ المسجد النبويأمير الشرقية يدشن الخطة الإستراتيجية لمؤسسة «قبس»أمير الباحة يكرم المشاركين في «الجنادرية»بتوجيه وزير الداخلية .. «شؤون الأفواج» تباشر مهامها في «فيفاء»الجبير ووزير خارجية البحرين يعقدان جلسة مباحثات ثنائية«إغاثي الملك سلمان» يواصل توزيع المساعدات على السوريين.. ويدعم مشروعين في اليمنتظاهرات في غزة ورام الله ضد الاعتداءات على الأسرىالشرعية تسيطر على الخط الدولي بين صعدة والبقع.. ومصرع عشرات الانقلابيينالحوثي يبتز المعتقلات المناهضات وينقلهن من صنعاءسورية: "ضربة الفجر" استهدفت عناصر إيرانيةمقتل 59 إرهابيا و7 عسكريين في سيناءمجزرة في أفغانستان.. 126 قتيلا.. وطالبان تتبنىمقتل إرهابيين بدرنة.. وهدنة في محيط طرابلسألمانيا وفرنسا تتعاهدان على إنشاء جيش أوروبيلندن: المعارضة تخطط لمنع «الانفصال» دون اتفاقوزير الخارجية الأميركي يحذر من خطر إيران على الشرق الأوسطالأمم المتحدة تبدي القلق البالغ إزاء تقارير تفيد بمقتل مدنيين في عدة أجزاء من سورية// يتبع //06:25ت م0003