عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1440/5/17 هـ الموافق 2019/01/23 م واس
الرياض 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الأفغاني في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية وردك
خادم الحرمين يبحث ووزير خارجية البحرين مستجدات المنطقة
ولي العهد يعزي الرئيس الأفغاني في ضحايا الهجوم الإرهابي
أمير مكة يطلع على خطط مدينة الملك عبدالله الطبية
أمير الرياض يدشن 9 مراكز إسعافية و50 سيارة جديدة
أمير المدينة المنورة: توجه الدولة منذ عهد المؤسس المحافظة على مكونات تراث وتاريخ المسجد النبوي
أمير الشرقية يدشن الخطة الإستراتيجية لمؤسسة «قبس»
أمير الباحة يكرم المشاركين في «الجنادرية»
بتوجيه وزير الداخلية .. «شؤون الأفواج» تباشر مهامها في «فيفاء»
الجبير ووزير خارجية البحرين يعقدان جلسة مباحثات ثنائية
«إغاثي الملك سلمان» يواصل توزيع المساعدات على السوريين.. ويدعم مشروعين في اليمن
تظاهرات في غزة ورام الله ضد الاعتداءات على الأسرى
الشرعية تسيطر على الخط الدولي بين صعدة والبقع.. ومصرع عشرات الانقلابيين
الحوثي يبتز المعتقلات المناهضات وينقلهن من صنعاء
سورية: "ضربة الفجر" استهدفت عناصر إيرانية
مقتل 59 إرهابيا و7 عسكريين في سيناء
مجزرة في أفغانستان.. 126 قتيلا.. وطالبان تتبنى
مقتل إرهابيين بدرنة.. وهدنة في محيط طرابلس
ألمانيا وفرنسا تتعاهدان على إنشاء جيش أوروبي
لندن: المعارضة تخطط لمنع «الانفصال» دون اتفاق
وزير الخارجية الأميركي يحذر من خطر إيران على الشرق الأوسط
الأمم المتحدة تبدي القلق البالغ إزاء تقارير تفيد بمقتل مدنيين في عدة أجزاء من سورية
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