وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان (التحريض على التميز) : الاهتمام بالعلم والعلماء أمر راسخ في ذاكرتنا الوطنية، فديدن هذه البلاد المباركة هو نشر العلم والمعرفة وتقدير العلماء في كافة المجالات العلمية والإنسانية التي تضيف إلى الرصيد المعرفي للبشرية وتؤدي إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من أجل الوطن ومن أجل منافع الإنسانية بصورة عامة.ورأت أن الإعلان عن جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لتكريم المخترعين والموهوبين إنما يأتي لتعزيز التوجه برفع مستوى التقدم العلمي الذي ينعكس أثره على تقدم البشرية والحد من المشكلات التي تواجهها في مختلف مناحي الحياة.وأكدت أن التكريم يمثل لمسة وفاء وتحريض على التميز والتفوق وتحفيزاً إيجابياً على البذل والعطاء، ودعوة صريحة لاستمرار الجهد وهو استثمار في الحاضر والمستقبل من أجل تحقيق تنمية شاملة مستدامة في مختلف المجالات.وأشارت إلى أن المملكة ومنذ قيامها على أسس الحق والعدل شجعت بكل الوسائل الإبداع في كل المجالات العلمية والبحثية ودعمتها مادياً ومعنوياً بتكريم المختصين الذين قدموا إبداعهم ليستفيد منه الوطن في المقام الأول ولينتشر بعد ذلك في أرجاء المعمورة سواء كان ذلك نتاجاً علمياً أو حتى نتاجاً ثقافياً ينير العقول ويفتح الآفاق، فالإبداع لا يقتصر على الاختراع دون غيره، ومن أجل ذلك لم تقتصر الجائزة الملكية على المخترعين دون غيرهم بل شملت الموهوبين الذين يسطرون إبداعهم ويضيفون إلى الفكر الإنساني بمنتجهم إضافات تزيد من الوعي والإدراك والانفتاح على الآخر.وخلصت إلى القول : إن الجائزة الملكية تأتي لتؤكد تقدير بلادنا للعلم والعلماء وهو أمر ليس بغريب بل هو ما تعودنا عليه وعرفه العالم عنا.// يتبع //06:30ت م0004