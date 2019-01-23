وفي شأنٍ آخر، قالت صحيفة "اليوم" في أفتتاحيتها التي جاءت بعنوان (مواجهة الإرهاب ومحاولة تطبيق اتفاق السويد): يحاول مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إنقاذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الشهر الماضي بالعاصمة السويدية بين الشرعية اليمنية والميليشيات الحوثية الإرهابية المتمردة من خلال اجتماعاته في صنعاء بالمتمردين الذين مازالوا يضربون عرض الحائط بكل بنود الاتفاق المبرم الموقعين على محتوياته ثم أجهزوا عليه ولما يجف حبره بعد، بما يوحي للوهلة الأولى أن المبعوث الأممي سوف يواجه مصاعب جمة في إقناع الانقلابيين بالموافقة على ما جاء في الاتفاق، وهو أمر يقتضي بالضرورة تفعيل دور المجتمع الدولي ودور الدول الكبرى المؤثرة وعلى رأسها الولايات المتحدة؛ للعثور على مخرج آمن لتطبيق اتفاق السويد الذي يعد بكل تفاصيله الطريق الأمثل لتسوية الأزمة القائمة في اليمن.ورأت أن تفعيل ذلك الدور يتأتى من خلال العلاقات المشتركة القوية التي تجمع الشرعية اليمنية المنتخبة بمحض حرية وإرادة أبناء الشعب اليمني والولايات المتحدة، وتلك علاقات من سماتها الواضحة العمل على مواجهة خطر الميليشيات الانقلابية الحوثية وداعمتها إيران، وهي مواجهة تعكس الأهداف الإستراتيجية والتكتيكية لمواجهة مختلف التحديات التي لا تجابه اليمن فحسب بل تجابه دول المنطقة بأسرها والعالم، فالنظام الإيراني مع حلفائه في اليمن يشكلون قوى التطرف والغلو والإرهاب في المنطقة ولابد من تطهيرها من شرور تلك القوى المعادية للأمن والسلام، والمعادية لاستقرار الشعوب وأمنها.وأردفت بالقول: إن الخروقات الحوثية المستمرة لوقف إطلاق النار والإصرار على عدم الانسحاب من الحديدة وتسليمها لطاقم خفر السواحل المعين من قبل الشرعية قبل الانقلاب تمثل في مجموعها تعنتا واضحا من قبل الانقلابيين بعدم قبول اتفاق السويد والاستمرار في إبقاء فتائل الحروب مشتعلة في كافة المدن اليمنية بما فيها مدينة صعدة.وختمت كلمتها بالقول: ورغم تلك الخروقات فإن تلك الميليشيات تجابه برفض مشهود لحشد المسلحين اليمنيين في صفوفها، وهو فشل يتزامن مع الانتصارات المظفرة التي تحققها قوات الجيش الوطني في مختلف جبهات القتال في المدن اليمنية، ومنها محافظة صعدة معقل الميليشيات الانقلابية ومحافظة تعز وغيرها من الجبهات.// يتبع //06:46ت م0005