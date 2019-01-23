وفي موضوع آخر، كتبت صحيفة "عكاظ" افتتاحيتها تحت عنوان (إيران.. الصبر ينفد.. والخناق يشتد): لم يعد أمام نظام الملالي في إيران إلا الخضوع والتسليم ورفع الراية البيضاء في القريب العاجل، لا سيناريوهات ولا مناورات جديدة لدى «ولاية الفقيه» بعد استنفاد مختلف وسائل الخداع والالتفاف، التي لم تجد نفعا في إخراجه من عزلته الخانقة، أو تجنيبه النتائج الكارثية للعقوبات الأمريكية التي تضاعفت آثارها القاتلة مع بدء العقوبات الأوروبية، والحديث عن نفاد صبر أوروبا إزاء انتهاكات نظام طهران وزعزعته للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم عبر استمرار مسلسل الاغتيالات.ورأت أن تطورات الأحداث خلال هذا الأسبوع كشفت أن النظام الإيراني يغرد وحيدا خارج السرب، هذا النظام يعيش بين فكي كماشة: احتجاجات وإضرابات داخلية مزلزلة، وعقوبات دولية قاسية، فضلا عن ضربات إسرائيلية موجعة لمليشياته في سورية وتوعد بطردها وملاحقتها. النظام البائس في طهران اقترب أكثر من أي وقت مضى، بحسب تأكيدات مسؤولي المعارضة من السقوط، بل وسيكون سقوطه مروعا ومهينا.واختتمت بالقول: لعل اعترافات مسؤولي وقادة نظام الملالي بسوء الأوضاع الداخلية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وتفاقمها يوما بعد يوم، فضلا عن الصراعات المتأججة بين أجنحته، تكشف بجلاء الحالة المتردية التي فضحها رئيسه حسن روحاني باعترافه أمس الأول بأن إعلام الملالي ليس حرا، وأن التعتيم والحجب لم يعد يجدي.. ومن ثم فإن هبة وغضبة الإيرانيين باتت قريبة جدا من تحقيق أهدافها في الإطاحة بهذا النظام الإرهابي الذي أفقر الشعب ونهب ثرواته.// انتهى //06:46ت م0006