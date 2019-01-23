واشنطن 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسأجرى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الليلة الماضية اتصالا هاتفيًا بالرئيس الهندوراسي، خوان أورلاندو هيرنانديز، بحث خلاله العلاقات بين البلدين.وأفاد البيت الأبيض في بيان أن الجانبين ناقشا جهود البلدين لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية، وموقف هندوراس تجاه التصدي لقوافل المهاجرين، إضافة إلى محاربة العصابات غير القانونية وتحسين أمن ورخاء المواطنين في أمريكا الوسطى والولايات المتحدة.وأضاف البيان أن بنس أكد التزام الولايات المتحدة ببناء علاقة أوثق مع إدارة الرئيس الهندوراسي ودعم كل الجهود للتركيز على الاولويات الاستراتيجية بين البلدين.// انتهى //06:49ت م0007