نيويورك 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسدعت الإمارات، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، للضغط بشكل جاد على إيران، لحملها على وقف تدخلاتها التوسعية المزعزعة للاستقرار في المنطقة والكف عن دعمها وتسليحها للمليشيات الإرهابية والطائفية في الدول العربية.جاء ذلك في بيان دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي ألقاه نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس، حول البند المتعلق بالحالة في الشرق الأوسط ، أن إيران باتت تشكل القاسم المشترك بين الصراع في سوريا واليمن، وتتسبب في خلق المزيد من التهديدات والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.وأشار الشامسي إلى أن أبرز مثال على ذلك، الدعم المستمرة الذي تقدمه إيران للمليشيات الحوثية في اليمن، بما في ذلك تزويدها بالأسلحة والصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، التي من خلالها ترتكب هذه المليشيات أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني وتهدد دول الجوار والملاحة الدولية وتنهب المعونات الإنسانية، مطالبًا مجلس الأمن اتخاذ موقفًا حازمًا تجاه هذه المسألة.// انتهى //08:44ت م0010