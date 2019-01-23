نجران 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسأقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في إدارة الإشراف التربوي "بنات" أمس، برنامج التطوير المهني القائم على المدرسة "بحث الدرس"، الذي نفذه قسم اللغة العربية ، بمركز التدريب التربوي.ويهدف البرنامج إلى تمكين المدارس من بناء مجتمعات تعليم مهنية مستدامة، تسعى بشكل تدريجي ومستمر إلى تحسين عمليتي التعليم والتعلم، إلى جانب إعداد المعلمات لتطبيق مشروع بحث الدرس، وتقديم مفهوم شامل لبحث الدرس، ومواده وتقريره، وطريقته ونماذجه وجميع خطواته، والعائد التعليمي منه، وعمل مجموعات للتطبيق، وتوضيح لإعداد برنامج بحث الدرس.// انتهى //09:18ت م0012