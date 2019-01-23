الرياض 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسعقد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد ، والوفد الكشفي المرافق له أمس، اجتماعاً مع أعضاء المجلس الكشفي لمقاطعات شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يضم في عضويته ولايات فرجينيا وميرلاند وواشنطن dc.وجرى خلال الاجتماع الذي حضره عضو اللجنة الكشفية العالمية الأمريكية جي أديسون، بحث تعزيز سبل المزيد من التعاون حول تنفيذ البرامج المشتركة بين الكشافة السعودية والكشافة الأمريكية، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة بين الجمعيتين، واستعرضا تقارير الرحلات التدريبية التي نفذتها الكشافة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية شهر يونيو الماضي، والمخرجات التي تحققت وسبل تعزيزها.وأشاد الفهد بدعم المجلس لتلك الرحلات، كما تداول المجتمعون مخرجات البرنامج العالمي رسل السلام وسبل تعزيزها، ومناقشة مشاركة جمعية الكشافة العربية السعودية في الجامبوري الكشفي العالمي الذي سيُقام خلال الفترة من 22 يوليو إلى 2 أغسطس 2019، في ولاية فرجينيا.وفي ختام الاجتماع الذي حضره من الجانب الكشفي السعودي الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي، ومفوض العلاقات العامة سالم بن عوض آل مهنا، تبادل الهدايا التذكارية.// انتهى //09:27ت م0014