السيح 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واستنظم جمعية الثقافة والفنون بالدلم يوم الاثنين القادم، محاضرة بعنوان "الثقافة الإعلامية .. نحو فهم أعمق لوسائل الإعلام"، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالخرج، يقدمهاعضو مجلس الشورى والمتخصص في الإعلام والاتصال الدكتور محمد بن عبدالعزيز الحيزان، وذلك في مقر الغرفة بمدينة السيح.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال بن محمد العسكر أن المحاضرة تأتي في إطار برنامج الأنشطة الثقافية للجمعية الذي يهدف إلى تعزيز الجوانب المعرفية بأهم القضايا التيتعنى بالمجتمع بفئاته المتعددة، مشيراً إلى أن موضوع الثقافة الإعلامية يلامس حاجات الكثيرين لمعرفة الكيفية التي يمكن بها التعامل مع وسائل الإعلام بشقيه التقليدي والجديد.// انتهى //09:33ت م0016