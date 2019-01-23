ينبع 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسزار محافظ بدر خالد بن عبدالله الضويان أمس، مركزي طاشا والسديره، التقى خلالها عدداً من المواطنين، مستمعاً إلى آرائهم ومطالبهم واحتياجاتهم من الخدمات البلدية.وناقش الضويان مع رئيس مركز طاشا محمد بن رباح الحربي، ورئيس مركز السديره سعد بن رباح الأحمدي آلية العمل واستقبال المراجعين، مطلعاً على سير العمل على عدد من المشروعات المنفذة، ومراحل الإنجاز بالمشروعات الجاري تنفيذها.// انتهى //10:20ت م0021