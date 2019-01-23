مكة المكرمة 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسدشن مدير عام المدارس السعودية بالخارج الدكتور محمد بن عبد العزيز السديري اليوم، برنامج "التدريب عن بُعد"، المعدّ خصيصاً لمنسوبي المدارس السعودية بالخارج من المعلمين والمعلمات، وتشرف عليه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة بإدارة التدريب التربوي، وذلك بمقر الإدارة بحي العزيزية في العاصمة المقدسة.وثمن السديري جهود إدارة تعليم مكة المكرمة والمدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، وفريق العمل المشارك في برنامج التدريب في تقديم الخدمات التدريبية والبرامج المتطورة، التي تسهم في رفع كفاءة الأداء المهني للمتدربين في المدارس السعودية حول العالم.بعد ذلك زار السديري مجمع مدارس عبدالرحمن فقيه ومدرسة البلد الأمين الثانوية بمكة المكرمة، اطلع خلالها على نماذج من العملية التعليمية بإدارة تعليم مكة المكرمة.يذكر أن برنامج التطوير المهني يضم 8 برامج تدريبية مختلفة ومشتركة بين تعليم مكة المكرمة والمدارس السعودية في الخارج، التي يقدمها مشرفو ومشرفات التدريب التربوي بإدارة تعليم مكة المكرمة عبر نظام التدريب عن بُعد، فيما يستهدف البرنامج 2511 متدرب ومتدربة في المدارس السعودية بالخارج، من خلال 17 مدرسة في 17 دولة حول العالم، ولمدة شهرين.// انتهى //10:24ت م0022