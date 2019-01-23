الباحة 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واستسلّم مدير عام خدمات المياه بمنطقة الباحة المهندس أحمد القرشي أمس, من مدير المياه بمحافظة بلجرشي المهندس ماجد الخليف، التقرير السنوي لإنجازات فرع المياه بالمحافظة.واستعراض الخليف الخدمات التي يقدمها فرع المياه ببلجرشي في مجال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وإيصالها لمنازل المواطنين، إضافةً إلى المشروعات الجاري تنفيذها وما وصلت إليه من نسبة الإنجاز، إلى جانب عرض المشروعات المستقبلة التي سيتم تنفيذها بالمحافظة.وأبدى المهندس القرشي سعادته بما تم إنجازه، مقدّماً شكره لمنسوبي فرع المياه بمحافظة بلجرشي على جهودهم.// انتهى //10:25ت م0023