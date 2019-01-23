سـول 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسأعلن الجيش الكوري الجنوبي أن طائرة الدورية البحرية اليابانية حلقت مجددًا بالقرب من سفينة حربية كورية جنوبية اليوم، وهي الخطوة التي وصفها الجيش بأنها من المرجح أن "تعمق حدة التوتر بين طوكيو وسول، على خلفية نزاع الرادار العسكري القائم بينهما".ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسئول كوري جنوبي القول: "إن وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونج كيونج-دو يعمل إلى جانب هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية بشأن هذه المسألة" وكانت طوكيو قد أعلنت - هذا الأسبوع - وقف مشاوراتها الثنائية مع سول بشأن عمليات الرادار.يذكر أن التوترات الدبلوماسية بين اليابان وكوريا الجنوبية، احتدمت عقب ادعاء طوكيو الشهر الماضي استهداف رادار كوري جنوبي لطائرة دورية يابانية تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية، قبالة ساحل مقاطعة إيشيكاوا اليابانية.// انتهى //10:30ت م0024