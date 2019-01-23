جيزان 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسبلغ عدد المرضى المراجعين للطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى الأمل والصحة النفسية خلال العام الماضي 2018م، أكثر من 36 ألف مريض ومريضة.وأوضحت "صحة جازان" أن قسم الطوارئ أستقبل 7532 حالة، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 29017 مراجعاً ومراجعة، أما عدد الفحوص المخبرية "تحاليل أمراض الدم والتحاليل الكيميائية" فقد بلغ 55256 فحصاً خلال العام 2018م، وعدد الفحوص الإشعاعية 1113 ، وخلال العام الماضي تم تطوير قسم التأهيل الطبي حيث يستوعب أكثر من 35 مراجع يومياً إذ بلغت عدد جلساته 16587 جلسة وبلغت الوصفات الدوائية للمرضى بقسم الصيدلة 57462 وصفة دوائية، فيما بلغت عدد الزيارات التي نفذها الطب المنزلي للمرضى 2682 زيارة وعدد المنومين خلال هذه الفترة بلغ 1445 مريضاً ومريضة.وأضافت أنه جرى إستحداث 25 سريراً إضافية بقسم التنويم النسائي مجهزة بتجهيز طبي متكامل لتبلغ الطاقة الاستيعابية للقسم 50 سريراً ضمن الأعمال التطويرية بالمستشفى.// انتهى //10:33ت م0025