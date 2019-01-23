بغداد 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم، بإعلان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أن جدول أعمال جلسة المجلس اليوم، تتضمن التصويت على الموازنة الاتحادية للعراق للعام 2019 المثيرة للجدل, واستكمال التشكيلة الوزارية التي يقودها عادل عبدالمهدي، التي مازالت منقوصة من أربع حقائب وزارية بينها الدفاع والداخلية.وعرجت على قانون المساءلة والعدالة " قانون اجتثاث البعث سابقًا" مبرزة مطالبة عدد من السياسيين العراقيين بتحويله إلى ملف قضائي، وإلغاء هيئة المساءلة والعدالة لانتهاء دورها.وفي شأن محلي آخر.. نوهت صحف الأربعاء بالتحذيرات من احتمال تعرض العاصمة العراقية إلى فيضان في الموسم الشتوي القادم جراء ضعف البنى التحتية.وتطرقت إلى الأوضاع في مدينة كركوك الغنية بالنفط ، التي يقطنها خليط من العرب والكرد والتركمان, منوهة بالتحديات الأمنية والسياسية التي تتعرض لها، ومطالبتها بإبعادها عن أية تجاذبات تقود إلى الفوضى.وأشارت الصحف في شأن محلي آخر.. إلى إعلان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بأن الأسبوع المقبل سيشهد وضع آلية لتوزيع الأراضي السكنية على محتاجيها, وتنظيم عمل المنافذ الحدودية ووضع اللمسات الأخيرة لقانون مجلس مكافحة الفساد.كما تطرقت صحف العراق إلى الشأن العربي، مشيرة إلى إعلان الداخلية الجزائرية، تلقيها 32 طلب ترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل المقبل، منها 9 لرؤساء أحزاب سياسية و 23 لمرشحين مستقلين.// انتهى //10:34ت م0026