الباحة 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واستلقت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاً متقدماً من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس لهذا اليوم، يفيد بهطول أمطار رعدية على منطقة الباحة تشمل بلجرشي، المخواة، المندق والأجزاء المجاورة لها.ووصف التنبيه الحالة المطرية المتوقعة بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، حيث تبدأ الحالة الساعة الـ 12 ظهراً وتستمر إلى الـ 8 مساءً.وأهاب المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وإتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.// انتهى //10:37ت م0028