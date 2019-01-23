جاكرتا 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسلقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم إثر وقوع انزلاقات أرضية تسببت في تشريد المئات بمقاطعة جوا وسط إندونيسيا.وذكرت مصادر إعلامية خارجية الأربعاء ، أن من بين القتلى طفلين تعرضا للغرق بينما لقي أحد الضحايا حتفه صعقًا بالكهرباء، فيما تواصل فرق الإغاثة إجلاء المواطنين إلى مراكز إيواء تمت إقامتها بالمؤسسات الحكومية والمساجد.وكانت الأمطار الغزيرة قد تسببت في فيضان مياه أحد السدود، مما أجبر المسؤولين على فتح السد لتجنب انهياره، أدى إلى فيضانات تسببت في وقوع انزلاقات أرضية.// انتهى //10:37ت م0029