أبهـا 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسنظم مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية بأبها بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت " أمس, برنامجاً بعنوان "متى تحتاج للتخطيط الاستراتيجي في منشأتك", استهدف خلاله ملّاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها حسن بن معجب الحويزي أن البرنامج ناقش مفهوم التخطيط الاستراتيجي وأهميته وملامحه وأنواعه, إلى جانب طرح العديد من الأفكار وكيفية عمل تخطيط لتنفيذها, مشيراً إلى أن تنظيم البرنامج هدف إلى توضيح أهمية التخطيط الاستراتيجي لأي منشأة اقتصادية استثمارية وتحقيق تصوّرٍ واضح حول المنشأة من أجل ترجمته وتحويله إلى أهداف تعتمد على سلسلة من الخطوات، إضافة إلى مساعدة المسؤولين في الشركات والمؤسسات, في تحديد الإجراءات المُناسبة لتحقيق أفضل النتائج بالاعتماد على استخدام الموارِد المتاحة في بيئة العمل.وأكد أن مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعمل بالشراكة مع عدة جهات منها بنك التنمية الاجتماعية وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقديم العديد من الأنشطة ما بين الندوات، والمحاضرات، واللقاءات، وورش العمل، والبرامج التدريبية وغيرها، للنهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم لها.// انتهى //10:37ت م0030