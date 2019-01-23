جدة 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واستعقد منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين، ورشة عمل لإقرار خطة العمل من أجل رفاه كبار السن في الدول الأعضاء، يومي 24 و 25 يناير 2019 في نيامي عاصمة جمهورية النيجر.ويأتي تنظيم ورشة العمل التي تستمر يومين لإقرار خطة تعالج التحديات التي يجابهها كبار السن في الدول الأعضاء, حيث ستدرس ورشة العمل سبل ووسائل تطوير السياسات والبرامج التي تساعد على التخفيف من الآثار السلبية للشيخوخة على المجتمعات، وضمان رفاه المسنين، وتعزيز حمايتهم وصون كرامتهم.ويهدف الاجتماع الذي سبق وأن عقد في مقر المنظمة في جدة يوم الـ 24 أبريل 2018م، إلى تشجيع واضعي السياسات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على قياس التحولات الديموغرافية المتوقع حدوثها في السنوات القادمة من أجل تحديد التداعيات الاجتماعية والبيئية والصحية والاقتصادية، إلى جانب وتبادل ما لديهم من معارف ومعلومات وخبرات حول كيفية تحسين وضع المسنين من خلال التعاون في إطار المنظمة.كما تهدف إلى تحفيز التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بالشيخوخة التي ستصبح أكثر أهمية في السنوات القادمة ولزيادة الوعي بقضية الشيخوخة التي تواجهها العديد من بلدان العالم.// انتهى //10:41ت م0031