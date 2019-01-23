الباحة 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة أمس، حملة للتبرع بالدم، بحضور المساعد للشؤون المدرسية عمر هجاد عمر الغامدي، بمشاركة عدد من منسوبي الإدارة، وذلك على مسرح الإدارة الرئيسي.وأكد المساعد للشؤون المدرسية أن تنظيم مثل تلك الحملات يهدف بالدرجة الأولى إلى دعم الدور الاجتماعي والإنساني، والتفاعل مع أي عمل يخدم المجتمع، يأتي في المقدمة تحقيق الاكتفاء الذاتي من وحدات الدم، مشيراً إلى أن التجاوب مع تلك الحملات في الفترات السابقة كان جيداً ومحفزاً على استمرارها لمساعدة المرضى المنومين بالمستشفيات.وأشار الغامدي إلى سعي الإدارة العامة للتعليم بالباحة ودورها في نشر الثقافة الصحية بصفة عامة وثقافة العمل التطوعي بصفة خاصة في الوسط التربوي والتعليمي, مبيناً حرص الإدارة العامة على بناء البرامج والشراكات المثمرة التي تدعم الأداء وتنعكس إيجاباً على صحة وسلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والمجتمع المحيط.// انتهى //10:58ت م0033