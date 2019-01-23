الباحة 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسرأس محافظ بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم أمس, الاجتماع الأول للجنة إصلاح ذات البين بالمحافظة، بحضور الرئيس التنفيذي للجان الإصلاح بالباحة سعيد بن محمد مخايش.وأكد محافظ بلجرشي أهمية العمل الاجتماعي الذي تقدمه لجان الإصلاح في المنطقة، مشيراً إلى الإحصائيات التي توضح انخفاض ملحوظ في عدد القضايا, إضافةً إلى دور اللجنة في تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين، خصوصاً فيما يتعلق بالقضايا الأسرية التي تحتاج إلى تدخل أهل الحل والإصلاح.وأشار الرئيس التنفيذي للجان الإصلاح بالباحة إلى أهمية الدور المناط بلجنة إصلاح ذات البيّن، الذي يقدمه محافظ بلجرشي والمشرف على لجنة إصلاح ذات البين بالمحافظة لدعم هذا العمل, حيث يهدف لإصلاح المجتمع وإزالة الخلافات التي غالباً ما تنتهي بالإصلاح وإقناع جميع الأطراف.// انتهى //11:07ت م0034