رام الله 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، خبر استشهاد الشاب محمود النباهين، وإصابة أربعة آخرين بجروح بسبب شظايا قذيفة مدفعية، أطلقتها دبابات الاحتلال الاسرائيلي مساء أمس، على موقع شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.وأولت اهتمامًا بتأكيدات وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "أن تعايش المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية مع الاعدامات الميدانية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني جريمة بحد ذاتها، وتشكيك جدي في قدرته على الإيفاء بالتزاماته تجاه شعبنا ومعاناته ومدى قدرته أيضًا ورغبته في إجبار اسرائيل كقوة احتلال على الانصياع لإرادة القانون الدولي".ولفتت صحف الأربعاء خبر تأكيدات أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن الحكومة الفلسطينية بعثت رسالة إلى الإدارة الأميركية، طلبت فيها وقف كافة مساعداتها للسلطة الفلسطينية بما فيها للأجهزة الأمنية، اعتبارًا من نهاية يناير الجاري، خشية التعرض لدعاوى قضائية.وأوردت الصحف خبر اقتحام مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وركزت على مهاجمة نيكولاي ميلادينوف المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط ، سياسات ونشاطات إسرائيل خاصةً العسكرية في المناطق الفلسطينية.وتحدثت صحف فلسطين عن دعوة إندونيسيا إلى منح فلسطين عضوية كاملة أسوة بالدول الأخرى في الأمم المتحدة، منددة بالاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.// انتهى //11:11ت م0035