عنيزة 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واستنطلق غداً، فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان الحنيني بسوق المسوكف الشعبي في محافظة عنيزة، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة، ويستمر حتى 27 من الشهر الجاري.وأوضح رئيس اللجنة العليا للمهرجان محمد عبدالله الموسى، أن المهرجان يهدف إلى تسويق منتج الحنيني كإحدى الأكلات الشعبية الشهيرة، حيث يعد الحنيني من المنتجات المعروفة للأسر المنتجة ويتميز بمذاقه الشهي وفوائده الكبيرة، مبيناً أن المهرجان أسهم في النسختين السابقتين بتوفير نقاط بيع للأسر المنتجة التي تقوم بإعداد هذا المنتج لتنشيط الجانب الاقتصادي لمنتجاتهم.وأضاف الموسى أن المهرجان خصص هذا العام ركن لطبخ وإعداد المباشر للحنيني تحت إشراف سيدات مختصات ليتعرف الناشئة على طرق إعداد هذه الوجبة الشتوية الشعبية، كما يشتمل المهرجان على عدد من الفعاليات الترفيهية والترويجية المساندة التي تناسب جميع الفئات العمرية، ومنها عروض المسرح المفتوح، ومسابقات الزوار والألعاب الشعبية، والأمسيات الشعرية والعروض المرئية، إلى جانب البرامج التثقيفية التي تهدف لتعزيز المعرفة بهذا المنتج الغذائي وتسهم بصناعة جيل جديد من الأيادي المنتجة له.// انتهى //12:19ت م0057