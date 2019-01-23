الدمام 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واستستضيف جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام الأربعاء المقبل، بطولة كرة الطائرة ضمن بطولات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، التي تستمر منافساتها لمدة أربعة أيام.وأكد عميد شؤون الطلاب بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور علي بن طارد الدوسري، على استعداد الجامعة التام لاستقبال الجامعات المشاركة، مرحباً بوفود الجامعات السعودية المشاركة في البطولة، مشيرا إلى أن الجامعة استعدت بتشكيل اللجان الفنية والإدارية والإعلامية من منسوبي العمادة للعمل على نجاح هذه البطولة التي تحظى بمتابعة مباشرة من معالي مدير الجامعة، وتوفير الدعم الكامل لإقامة هذه البطولة التي تجمع أبناء الوطن.وأفاد أن الأنشطة الرياضية الجامعية تساهم في رفع مستوى التنافس الرياضي بين طلاب الجامعات السعودية بما يكفل الارتقاء بمستوى الرياضة الجامعية وإعداد الطالب الجامعي بدنيًا وعقليًا ومهاريًا ليكون مؤهلاً وقادرًا على أداء الواجبات ومتطلبات العمل لتحقيق التنمية المستقبلية وتلبية احتياجات الوطن وفق رؤية 2030 ، مع سعي الجميع في تحقيق الأهداف الرئيسية من إقامة البطولات الجامعية وهي تعزيز التواصل بين طلاب الجامعات والكليات.// انتهى //12:20ت م0058