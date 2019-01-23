تونس 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بتواصل أزمة التعليم الثانوي في تونس، وسط محاولات للوساطة لإنهاء هذه الأزمة المستمرة منذ عدة أسابيع، وذلك على خلفية مطالب أبرزها مادية.ورصدت في الشأن الليبي.. تصريحات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، قال فيها: إنه مستعجل على الانتخابات الليبية النيابية والرئاسية أكثر من الليبيين أنفسهم وذلك بالتزامن مع أنباء تشير إلى جهود دولية ومحلية مكثفة بهدف إيجاد حل لهذه الأزمة التي دخلت عامها الثامن.ونقلت صحف الأربعاء في شأن الانتخابات الرئاسية بالجزائر.. إعلان وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية، أنها تلقت 32 طلبًا للترشح لهذه الانتخابات المقررة في الـ 18 من أبريل القادم.وتطرقت إلى إعلان وزارة الدفاع الجزائرية، أن وحداتها بمدينة تمنراست جنوب البلاد، ضبطت مخبأ للأسلحة والذخيرة.ونقلت أيضًا إعلان الجيش المصري، عن مقتل سبع عسكريين و 59 مسلحًا في سيناء ضمن عملية المجابهة الشاملة المعلنة التي يقوم بها الجيش للقضاء على العناصر الإرهابية هناك.ونشرت صحف تونس مجموعة أخرى من التقارير، بينها نبأ توقيع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكورن، والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل "معاهدة اكس لا شابال" من أجل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين, ومقتل العشرات من عناصر الأمن الافغاني إثر هجوم مسلح على مجمع عسكري في إقليم ميدان وردك وسط افغانسان.// انتهى //12:30ت م0061