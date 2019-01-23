القاهرة 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسرحبت لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" بموافقة مجلس النواب المصري، على انضمام مصر إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة عام 2004، ودخل حيز التنفيذ عام 2008.وثمنت اللجنة في بيان أصدرته اليوم، هذه الخطوة مؤكدة أنها تعد تعبيرًا عمليًا عن إيمان مصر بأهمية ودور مؤسسات العمل العربي المشترك، في ظل اللحظات الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة، وتأكيدًا منها على التزاماتها الدولية والاقليمية في مجال حقوق الإنسان.وأعربت اللجنة عن أملها أن يشكل انضمام مصر دافعًا للدول العربية التي لم تنضم إلى الميثاق للإقدام على اتخاذ هذه الخطوة، من أجل تعزيز ودعم النظام الإقليمي العربي لحقوق الإنسان.يشار إلى أنه بانضمام مصر ارتفع عدد الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان،إلى 15 دولة عربية.// انتهى //12:43ت م0062