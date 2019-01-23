الرياض 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام الدكتور فهد العرابي الحارثي، الذي قدم لسموه تقارير علمية عن منتدى أسبار الدولي على مدى ثلاث أعوام.واستعرض الدكتور العرابي سبل الاستفادة من الأبحاث والابتكارات وتطويرها وإدخالها سوق العمل وإيجاد منصات فكرية وعلمية تستقطب المبدعين والمبتكرين في مجالات متعددة.وأكد الأمير فيصل بن بندر أن الوطن يزخر بعقول معرفية قادرة على الابتكار والبحث ومعالجة المفاهيم وحل المعوقات علمياً ومنهجياً بما يتواءم مع الأهداف، لافتاً إلى أهمية الشراكات الفاعلة وتهيئة البيئات الجاذبة لهذه العقول.// انتهى //12:47ت م0063