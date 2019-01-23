الرباط 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واستطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم، إلى الحرب الكلامية بين روما وباريس، بشأن الأوضاع في ليبيا.وتناقلت تصريحات نائب رئيس الوزراء الإيطالي، الذي اعتبر أن فرنسا لا ترغب في تهدئة الأوضاع في ليبيا بسبب مصالحها بقطاع الطاقة.وتناولت صحف الأربعاء التوتر المستمر بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وحالة الغليان التي تسود سجون الاحتلال كافة، عقب اعتداء قوات الاحتلال على أسرى فلسطينيين في سجن عوفر غرب رام اللهوتحدثت عن تداعيات الغارات التي شنتها إسرائيل على الجنوب السوري وفي محيط دمشق.اقتصاديًا.. توقفت عند انطلاق أعمال منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا.كما أوردت صحف المغرب توقعات صندوق النقد الدولي بشأن أسعار النفط ، وتوقعه بالوصول إلى 60 دولارً للبرميل في 2019 و 2020.// انتهى //12:49ت م0064