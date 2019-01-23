الدمام 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسانطلق المشروع الوطني الكشفي لحماية البيئة ونظافتها، في مدرسة عثمان بن العاص المتوسطة لتعليم شرق الدمام، والذي يستمر لمدة أسبوعين، متضمناً عدد من البرامج المتنوعة، يشارك فيها الطلاب في نظافة البيئة الصحراوية والبرية، وبرنامج إزالة الكتابات على الجدران وزراعة الأشجار، بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.وأوضح القائد الكشفي سلطان الخيبري، أن المشروع الوطني الكشفي يغرس في نفوس الطلاب الشعور بالمسؤولية تجاه ممتلكات الوطن، والإسهام بفاعلية في الحفاظ على بيئة المجتمع، مشيراً إلى أن المشروع يعزز قيماَ راقية من الشعور بالمسؤولية الفردية تجاه الممتلكات العامة، لافتاً إلى أن مشاركة الطلاب في هذا البرنامج من باب التوعية وغرس القيمة، فهم يقدمون الأنموذج للشاب الذي يتحمل المسؤولية وتوعية المجتمع.// انتهى //12:49ت م0065