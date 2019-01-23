أبها 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسأغلقت بلدية محافظة رجال ألمع التابعة لأمانة منطقة عسير أمس، عدداً من المقاهي المخالفة للشروط البلدية والصحية بالمحافظة.وأبان رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ، أن إغلاق هذه المقاهي جاء إثر حملة تفتيشية نفذها مراقبو البلدية بالتعاون مع شرطة رجال ألمع، للتأكد من التزام العاملين في هذه المقاهي بالاشتراطات الصحية والبيئية الواجب توافرها في هذه المنشآت، مشيراً إلى أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات التي لوحظ فيها تدني مستوى النظافة والإخلال بالعديد من الاشتراطات الصحية وانتهاء تراخيص بعضها، كذلك تم مصادرة الأواني والأدوات غير الصالحة للاستخدام وضبط العمالة المخالفة للأنظمة.// انتهى //12:50ت م0067