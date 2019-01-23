أبهـا 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسزار أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أمس, مركز جمعية الأطفال المعوقين بالمنطقة .واطّلع الحميدي خلال الزيارة على ما يحتويه المركز من الفصول التعليمية, والعيادات الطبية، والخدمات المقدمة للأطفال المعوقين، فيما تم خلال الزيارة بحث العديد من الملفات وسبل التعاون بين المركز والأمانة، لضمان توفير الخدمات للمعاقين بشكل عام والأطفال منهم على وجه الخصوص.// انتهى //12:51ت م0069