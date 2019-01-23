مكة المكرمة 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واستنظم جامعة أم القرى ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد يوم غدٍ، ملتقى "المواطنة الرقمية نحو مجتمع إلكتروني آمن"، في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالعابدية، وقاعة الجوهرة بالزاهر.ويهدف الملتقى إلى نشر ثقافة المواطنة الرقمية في المجتمع من خلال التربية المنزلية، والمناهج التعليمية في المدارس والجامعات، وتحديد المعايير التي يستند إليها التربويون في تنميتها، إضافة إلى رصد مخاطر شبكة الإنترنت وجوانبها السلبية على الأطفال.كما يٌقدم الملتقى دورات تدريبية وحلقات نقاشية سيشارك فيها عدد من الباحثين والخبراء في مجال المواطنة الرقمية، وتشمل دورتي في "الكائنات والمستودعات الرقمية التعليمية الآمنة : نحو جيل رقمي واعٍ، ودورة الاستخدام الآمن للتطبيقات الإلكترونية والحماية من المخاطر، إضافة الى إقامة جلسات نقاش في "الأمن السيبراني والحماية الإلكترونية لأمن المواطن والمجتمع، والثورة الرقمية وآفاق المواطنة الرقمية بين الحرية والاعتدال، بمشاركة نخبة من المتخصصين في الحاسب الآلي وتقنية المعلومات والأمن السيبراني.// انتهى //12:52ت م0071