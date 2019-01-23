جيزان 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس أهمية العمل لمواكبة الرؤى المستقبلية والتطلعات الكبيرة التي تسعى وزارة التعليم لتحقيقها ودعم برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم، للقاء الدوري لمكتب إدارة التحول، بقاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة العامة بمدينة جيزان.وبين الدكتور الأحوس أهمية وضع الخطط لتجهيز المدارس الحكومية بالمقرات، والكوادر البشرية المتخصصة في مرحلة الطفولة المبكرة التي تشمل دمج رياض الأطفال مع الصفوف الأولية المتوافقة مع توجهات الوزارة الجديدة، مضيفاً أن الإدارة ستتخذ جميع الإجراءات التي تضمن تجهيز المدارس المستضيفة لهذه المرحلة في جميع مكاتب التعليم بالمنطقة.واستعرض المكتب خلال اجتماعه، آلية تحفيز ودعم الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس المتميزة في مؤشرات الأداء كما خرج الاجتماع بعدد من التوصيات أهمها تشكيل لجنة برئاسة مدير التعليم وعضوية مديري ومديرات الجهات المعنية كإدارة التخطيط المدرسي ومكتب التعليم الأهلي ورياض الأطفال والصيانة والتشغيل وشؤون المعلمين ومن مهمات اللجنة دراسة آلية العمل على استحداث مرحلة الطفولة المبكرة وأبرز المعوقات وطرق حلها لينطلق العام القادم وجميع المكاتب التابعة لتعليم جازان تضم مدارس للطفولة المبكرة.// انتهى//13:47ت م0115