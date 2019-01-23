جدة 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، الدكتور يوسف العثيمين ، بمقر الأمانة العامة بجدة أمس , الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الدكتور موكيشا كيتوي.وأعرب الجانبان خلال اللقاء عن رضاهما على مستوى العلاقات الثنائية القائمة بين المنظمتين , واستعرضا التقدم المحرز في تنفيذ مختلف المشاريع المشتركة الهادفة إلى تسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتجارية في الدول الأعضاء بالمنظمتين.كما اتفقا على العمل العاجل في مجال بيانات التجارة والتجارة الإلكترونية وتطوير المهارات المتعلقة بالبنى التحتية وتمكين المرأة ودعم اللاجئين الفلسطينيين.// انتهى //13:49ت م0116