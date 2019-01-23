أبهـا 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسرأس معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي اليوم, في قاعة الاجتماعات الرئيسة, الاجتماع الخامس لمجلس الجامعة، بحضور الأمين العام للجنة المؤقتة المكلّفة بأعمال مجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح ووكلاء الجامعة.وناقش المجتمعون العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها: إقرار التقويم الجامعي للعام الجامعي 1440 / 1441 هـ، وإقرار القواعد المنظمة للأبحاث والمشاريع التطويرية في الجامعة، ودراسة بعض حالات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمحاضرين والموظفين, التي يستدعي النظر فيها وإصدار القرارات اللازمة حيالها.// انتهى //13:50ت م0118