مكة المكرمة 17 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 23 يناير 2019م واسأبرم معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل بمكتبه أمس، والمشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام الدكتور طلال أبو النور، اتفاقية تعاون في المجالات البحثية المتعلقة بالسيرة النبوية المكية، والنوازل الفقهية في البيئة المكية، ومناسك الحج والعمرة، وجائزة مشروع البلد الحرام للبحث العلمي، بحضور نائب رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء الدكتور هاشم حريري، وعميد البحث العلمي الدكتور عبدالرحمن الأهدل.وأكد معالي مدير جامعة أم القرى، أن الاتفاقية تأتي ضمن نطاق المسؤولية الاجتماعية للجامعة تجاه مجتمعها، مبيناً أن مشروع تعظيم البلد الحرام له دور بارز في تقديم خدماته التطوعية للحجاج والمعتمرين، مضيفاً أنّ التعاون سيتم من خلال كوادر الجامعة البحثية.بدوره أوضح الدكتور طلال أبو النور، أن المشروع يعمل على تقديم خدماته المجتمعية لضيوف الرحمن تحت مظلة جمعية مراكز الأحياء تحت إشراف من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة؛ بهدف رفع الوعي ونشر ثقافة تعظيم البلد الحرام، وإحداث حراك مجتمعي فاعل، ويعتمد في أعماله على البعد القيمي والمنهج العلمي، ويسعى إلى عقد الشراكات الإستراتيجية مع الجهات الرائدة في العملية البحثية لتحقيق أهدافه.من جانبه أشار عميد البحث العلمي الدكتور عبدالرحمن الأهدل، أن نطاق عمل الاتفاقية يتعلق بإجراء البحوث العلمية وإقامة المعارض التي تعرض نتائج البحث في مجالات التعاون المحددة، علاوة على رسم خطة واضحة لجائزة مشروع تعظيم البلد الحرام للبحث العلمي التي ستمنح لأفضل الدراسات المرتبطة بمكة المكرمة.// انتهى //13:52ت م0120